Опоздали вы все уже мне не надо!!!!!даю 100 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!даны вершины треугольника авс а(1,1) в(-3,-2) с (3,-4) найти площадь треугольника

Алгебра

Опоздали вы все уже мне не надо!!!!!даю 100 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!даны вершины треугольника авс а(1,1) в(-3,-2) с (3,-4) найти площадь треугольника

Автор: Гость