Опоздали вы все уже мне не надо!!!!!даю 100 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!даны вершины треугольника авс а(1,1) в(-3,-2) с (3,-4) найти площадь треугольника

Алгебра
Опоздали вы все уже мне не надо!!!!!даю 100 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!даны вершины треугольника авс а(1,1) в(-3,-2) с (3,-4) найти площадь треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Пусть точки A1(x1; y1), A2(x2; y2), A3(x3; y3) - вершины треугольника, тогда его площадь выражается формулой: Решение во вкладыше
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