Что такое душевная красота?

Литература
Что такое душевная красота?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если человек развивает душевную красоту . то она начинает проявляться в эмоциях. движениях и даже меняет внешность. Как развивать спрашиваешь? Надо настроить себя на волну доброты и действовать на этой волне. Но сразу же появляется препятствие - окружающие стараются спекулировать на твоей доброте. Вот это нельзя им позволять. Трудное это занятие. как будто проплывать по узкому бурному проливу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1м 10дм 1м 10см 1для 10см2 1дм 10см 1дм 10мм 1см 100мм Что больше что меньше?
Ответить
Математика
Помогите составить условию задачи и решить. Одна шестая часть урожая яблок составила 9 кг. Сколько всего кг яблок собрали?
Ответить
Русский язык
Задания 5 . пожалуйста по быстрее спасибо мне очень нужно
Ответить
Физика
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 2.2 мкф і котушки з індуктивністю 0.5 мкгн. Чому дорівнюріє період коливань у контурі?
Ответить
Биология
Что такое раздражимость (биология)?
Ответить