Что такое душевная красота?

Гость: Гость:

если человек развивает душевную красоту . то она начинает проявляться в эмоциях. движениях и даже меняет внешность. Как развивать спрашиваешь? Надо настроить себя на волну доброты и действовать на этой волне. Но сразу же появляется препятствие - окружающие стараются спекулировать на твоей доброте. Вот это нельзя им позволять. Трудное это занятие. как будто проплывать по узкому бурному проливу