Что такое душевная красота?
Литература
Что такое душевная красота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если человек развивает душевную красоту . то она начинает проявляться в эмоциях. движениях и даже меняет внешность. Как развивать спрашиваешь? Надо настроить себя на волну доброты и действовать на этой волне. Но сразу же появляется препятствие - окружающие стараются спекулировать на твоей доброте. Вот это нельзя им позволять. Трудное это занятие. как будто проплывать по узкому бурному проливу
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