Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 2.2 мкф і котушки з індуктивністю 0.5 мкгн. Чому дорівнюріє період коливань у контурі?

Физика

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 2.2 мкф і котушки з індуктивністю 0.5 мкгн. Чому дорівнюріє період коливань у контурі?

Автор: Гость