Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 2.2 мкф і котушки з індуктивністю 0.5 мкгн. Чому дорівнюріє період коливань у контурі?
Физика
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 2.2 мкф і котушки з індуктивністю 0.5 мкгн. Чому дорівнюріє період коливань у контурі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=2,2*10^-6 Ф, C=0,5*10^-6 Гн Т-? Решение: по формуле Томпсона Т=2п*корень квадратный из LC=2*3,14*v(2,2*10^-6*0,5*10^-6)=6,28*1,05*10^-6=6,594*10^-6 c=6,6 мк с.
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