Можно ли,зная закономерности обмена веществ управлять ростом,развитиием животны???

Биология
Можно ли,зная закономерности обмена веществ управлять ростом,развитиием животны???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно да..............
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