Заполнить таблицу на прямоугольник неизвестно ширина прямоугольника 5 сантиметр??в периметр 60 сантиметров площадь неизвестно

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Заполнить таблицу на прямоугольник неизвестно ширина прямоугольника 5 сантиметр??в периметр 60 сантиметров площадь неизвестно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 умножить на 2 = 10 60 - 10 а потом делим на 2 =25 -это длина  25 умножить на 5 = 125 площать 
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