С огорода собрали 176 кг моркови капусты на 468 кг больше чем моркови а картофеля на 750 кг больше чем моркови и капусты вместе взятых

Математика
С огорода собрали 176 кг моркови капусты на 468 кг больше чем моркови а картофеля на 750 кг больше чем моркови и капусты вместе взятых
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Гость:
Это очень сложно но я решил 1394
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