Каковы основные черты правления ВЛАДИМИРА МОНОМАХА?
Математика
Каковы основные черты правления ВЛАДИМИРА МОНОМАХА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действуя насилием,изгои искали улучшить своё предложение и получить часть в Русской земле. После восстания в киеве 1113 в Р.п. был включён устав о працентах (Резах)Владимира Мономаха
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