Каковы основные черты правления ВЛАДИМИРА МОНОМАХА?

Математика
Каковы основные черты правления ВЛАДИМИРА МОНОМАХА?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действуя насилием,изгои искали улучшить своё предложение и получить часть в Русской земле. После восстания в киеве 1113 в Р.п. был включён устав о працентах (Резах)Владимира Мономаха
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО!!!!!!!!!!Помогите написать цитатную характеристику Фильки Tёплый хлеб
Ответить
Математика
Сколько существует натуральных значений n при которых все значения двучлена 0.4n-1 принадлежит отрезку [-3;2] ?
Ответить
Математика
А)7/88*(8/21+8/7) Б)3/7*(1/4+7/12)
Ответить
Русский язык
Бабкшке 56 ет а мама на 26 лет моложе сколько лет маме
Ответить
Информатика
Что будет результатом выполнения фрагмента программы: k:=0; For i:=1 to n do if a[i]>0 then k:=k+1;
Ответить