Что будет результатом выполнения фрагмента программы: k:=0; For i:=1 to n do if a[i]gt;0 then k:=k+1;
Информатика
Что будет результатом выполнения фрагмента программы: k:=0; For i:=1 to n do if a[i]gt;0 then k:=k+1;
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Гость:
Неизвестно, недостаточно данных. Не известно число N и массив а
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Сообщение о добром человеке. ДАЮ 44 БАЛА. (кто напишет какуюнибудь хрень ради баллл??в- подам жалобу!)