Помогите пожалуйста!!!Нужно выбрать один правильный ответ Какого элемента окна редактора Word НЕ существует? а) панель задач; б) панели инструментов; в) курсор ввода; г) горизонтальная линейка

Информатика

Помогите пожалуйста!!!Нужно выбрать один правильный ответ Какого элемента окна редактора Word НЕ существует? а) панель задач; б) панели инструментов; в) курсор ввода; г) горизонтальная линейка

Автор: Гость