Помогите пожалуйста!!!Нужно выбрать один правильный ответ Какого элемента окна редактора Word НЕ существует? а) панель задач; б) панели инструментов; в) курсор ввода; г) горизонтальная линейка
Информатика
Помогите пожалуйста!!!Нужно выбрать один правильный ответ Какого элемента окна редактора Word НЕ существует? а) панель задач; б) панели инструментов; в) курсор ввода; г) горизонтальная линейка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А так как это отдельная команда windows
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