Ребята, помогите!! само задание: "Рассмотрите рисунок и вычислите величину угла ?? треугольника АВС, если АD - высота треугольника АВ
Математика
Ребята, помогите!! само задание: "Рассмотрите рисунок и вычислите величину угла ?? треугольника АВС, если АD - высота треугольника АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол А = 88' т.к. Мы использовали теорему сумма углов в треугольнике =180'=> B + BDA =48' Угол BDA = 90 ' т.к. Высота проверенная к основанию образует угол в 90 градусов.
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