Информация-... информатика-... компьютер-... текстовый редактор-... графический редактор-...

Информатика
Информация-... информатика-... компьютер-... текстовый редактор-... графический редактор-...
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Гость:
Інформація- це відомості про об'єкти і явища  навколишнього світу, їх властивості, які підвищюють рівень обізнаності людини. Інформатика - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності. Комп'ютер - програмований електронний пристрій, який приймає дані, обробляє їх. Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для зміни і створення текстових файлів, а також їх перегляду на моніторі. Графічний редактор-прикладна  програма, що дозволяє її користувачеві створювати та редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів.
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