Скласти 2 речення з неозначено-кількісними числівниками..допоможіть..плииз
Українська мова
Скласти 2 речення з неозначено-кількісними числівниками..допоможіть..плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. У нього сім п`ятниць на неділю. 2. Тільки дев`ять людей прийшли сьогодні до школи. Надіюсь допомогла)))
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