Смешанную экономику тож надо очень срочно
Обществознание
Смешанную экономику тож надо очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смешанная экономика сочетает в себе признаки и рыночной и плановой экономики!это когда земля и капитал годятся в частной собственности,а распределение ограничен ресурсов осущ государством и рынком!
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