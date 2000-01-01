Для приготавления шашлыка на 500 г мясо нужно взять 2 головки репчитова лука, 100 г зе??ёного лука,200 г помидоров,половину лимона,одну столовую ложку оксусаи одну столовую ложку масла .Рассчитайте количество продуктов на 2 кг ...
Математика
Для приготавления шашлыка на 500 г мясо нужно взять 2 головки репчитова лука, 100 г зе??ёного лука,200 г помидоров,половину лимона,одну столовую ложку оксусаи одну столовую ложку масла .Рассчитайте количество продуктов на 2 кг мяса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000 г/500г = 4. Все значения умножаем на 4, т. е. 8 головок репчатого лука, 400 г зелёного лука, 800 г помидоров, 2 лимона, 4 столовые ложки уксуса, 4 столовые ложки масла.Вот и всё!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух посёлков растояни между которыми 15км/ч,одновременно в противоположных на??равлениях выехали два всадника.Скорость одного 12км/ч,а другой 8...
Обществознание
Математика
Некто израсходовал половину своих денег и 1/3 остатка. После этого у него осталось 6 р. Сколько денег было у него первоначально?
Английский язык
1. This is the………..?………..(difficult/more difficult/most difficult) test i have ever……?….(do/did/done)! 2. This is the…..?……(good/better/best) hou...