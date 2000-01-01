Для приготавления шашлыка на 500 г мясо нужно взять 2 головки репчитова лука, 100 г зе??ёного лука,200 г помидоров,половину лимона,одну столовую ложку оксусаи одну столовую ложку масла .Рассчитайте количество продуктов на 2 кг ...

Гость: Гость:

2000 г/500г = 4. Все значения умножаем на 4, т. е. 8 головок репчатого лука, 400 г зелёного лука, 800 г помидоров, 2 лимона, 4 столовые ложки уксуса, 4 столовые ложки масла.Вот и всё!