Как измениться площадь квадрата если каждую его сторону уменьшить в 5 раза
Алгебра
Как измениться площадь квадрата если каждую его сторону уменьшить в 5 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь квадрата находится по формуле S=a² S - площадь а - сторона
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