Сообщение о добром человеке. ДАЮ 44 БАЛА. (кто напишет какуюнибудь хрень ради баллл??в- подам жалобу!)

Обществознание
Сообщение о добром человеке. ДАЮ 44 БАЛА. (кто напишет какуюнибудь хрень ради баллл??в- подам жалобу!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый человек-не бросит друга в беде.Не когда плохое не скажет кому-то.Добрый человек тот у которого добрая душа и которая ещё не завладела чёрная душой.Добрый человек не когда не жадничит ,а щедрит .И не когда и не за что не сможет сказать оскарбление родным и друзьям.Добрый человек, тот который поступает хорошо.
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