Сообщение о добром человеке. ДАЮ 44 БАЛА. (кто напишет какуюнибудь хрень ради баллл??в- подам жалобу!)
Обществознание
Сообщение о добром человеке. ДАЮ 44 БАЛА. (кто напишет какуюнибудь хрень ради баллл??в- подам жалобу!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый человек-не бросит друга в беде.Не когда плохое не скажет кому-то.Добрый человек тот у которого добрая душа и которая ещё не завладела чёрная душой.Добрый человек не когда не жадничит ,а щедрит .И не когда и не за что не сможет сказать оскарбление родным и друзьям.Добрый человек, тот который поступает хорошо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожалуйста!!!Нужно выбрать один правильный ответ Какого элемента окна редактора Word НЕ существует? а) панель задач; б) панели инс...