Помогите составить условию задачи и решить. Одна шестая часть урожая яблок составила 9 кг. Сколько всего кг яблок собрали?

Математика
Помогите составить условию задачи и решить. Одна шестая часть урожая яблок составила 9 кг. Сколько всего кг яблок собрали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я 1/6-9 кг Я-? кг 9*6=54(кг) яблок собрали
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