Помогите составить условию задачи и решить. Одна шестая часть урожая яблок составила 9 кг. Сколько всего кг яблок собрали?

Математика

Помогите составить условию задачи и решить. Одна шестая часть урожая яблок составила 9 кг. Сколько всего кг яблок собрали?

Автор: Гость