Помогите составить условию задачи и решить. Одна шестая часть урожая яблок составила 9 кг. Сколько всего кг яблок собрали?
Математика
Помогите составить условию задачи и решить. Одна шестая часть урожая яблок составила 9 кг. Сколько всего кг яблок собрали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я 1/6-9 кг Я-? кг 9*6=54(кг) яблок собрали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 2.2 мкф і котушки з індуктивністю 0.5 мкгн. Чому дорівнюріє період коливань у контурі?