1м 10дм 1м 10см 1для 10см2 1дм 10см 1дм 10мм 1см 100мм Что больше что меньше?

Математика

1м 10дм 1м 10см 1для 10см2 1дм 10см 1дм 10мм 1см 100мм Что больше что меньше?

Автор: Гость