6 предложений со словами на татарском языке

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6 предложений со словами на татарском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малай укый мэктэптэ(башкирская э)-мальчик учится в школе укыусылар язалар-ученики пишут балалар уйныйлар-дети играют мин кайтам уйгэ-я возвращаюсь домой мин керэм,кыз чыга-я захожу девочка выходит мин биям-я танцую
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