6 предложения с деепричастием+сущ
Русский язык
6 предложения с деепричастием+сущ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Он сидел на лавочке, наблюдая за тем как дети играют в песочнице. 2)Кошка, сидя на столе,, мурлыкала и при этом вылизывалась . 3)Облака, затмивая собой солнце, тихо плыли по небу. 4) Посмотрев на небо, она увидела солнечное затмение. 5) Замедляя шаг, он постоянно останавливался. 6) Проспав весь день, Маша вспомнила, что обещала убраться в комнате и сделать уроки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Русский язык
Найдите глаголы с безударными личными окончаниями.рот не огород :не затворишь ворот.рыбак рыбака видит издалека.кто веселится весной,тот плачет зимой.
Литература