6 предложения с деепричастием+сущ

Русский язык
6 предложения с деепричастием+сущ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Он сидел на лавочке, наблюдая за тем как дети играют в песочнице. 2)Кошка, сидя на столе,, мурлыкала и при этом вылизывалась . 3)Облака, затмивая собой солнце,  тихо плыли по небу. 4) Посмотрев на небо, она увидела солнечное затмение. 5) Замедляя шаг, он постоянно останавливался. 6) Проспав весь день, Маша вспомнила, что обещала убраться в комнате и сделать уроки
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