6 словосочетаний с корнями -кас- и -кос- и предложения с ними.

Русский язык
6 словосочетаний с корнями -кас- и -кос- и предложения с ними.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касаться пола                                   тебя не касается касание языка                                   коснуться вопроса коснуться вершины                           касается дела о воспитании
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