6 словосочетаний с корнями -кас- и -кос- и предложения с ними.
Русский язык
6 словосочетаний с корнями -кас- и -кос- и предложения с ними.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Касаться пола тебя не касается касание языка коснуться вопроса коснуться вершины касается дела о воспитании
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