С одного участка собрали 12 ящиков картофеля,а с другого - 9. На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка, если масса одного ящика картофеля 48 кг? Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка? ...
Математика
С одного участка собрали 12 ящиков картофеля,а с другого - 9. На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка, если масса одного ящика картофеля 48 кг? Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка? Сколько собрали с двух участков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48:12=4(кг)-собрали с первого участка. 2)4+9=13(кг)-собрали со второго участка. 3)13+4=17(кг)-собрали с двух участков. Ответ:с двух участков собрали 13 кг картофеля.
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