С одного участка собрали 12 ящиков картофеля,а с другого - 9. На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка, если масса одного ящика картофеля 48 кг? Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка? ...

Математика

С одного участка собрали 12 ящиков картофеля,а с другого - 9. На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка, если масса одного ящика картофеля 48 кг? Сколько килограммов картофеля собрали с каждого участка? Сколько собрали с двух участков?

Автор: Гость