Какое количество вещества оксида железа (|||) образуется при сгорании 140 г железа?ответ написать вот так
Химия
Какое количество вещества оксида железа (|||) образуется при сгорании 140 г железа?ответ написать вот так
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Fe)=140г Наити: ν(Fe2O3)-? Расчетная формула 140г хг 4Fe +3О2=2Fe2O3 224г 320г х=140*320/224=200г Fe2O3 ν=m/M =200/320=0.625моль
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