Какое количество вещества оксида железа (|||) образуется при сгорании 140 г железа?ответ написать вот так

Химия
Какое количество вещества оксида железа (|||) образуется при сгорании 140 г железа?ответ написать вот так
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Fe)=140г                                        Наити: ν(Fe2O3)-?       Расчетная формула                                                                       140г               хг                                                                      4Fe +3О2=2Fe2O3                                                                       224г                 320г                                  х=140*320/224=200г Fe2O3                                     ν=m/M =200/320=0.625моль
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