Сравните развитие прудовика и беззубки.Какое биологическое значение разных типо?? развития?

Биология
Сравните развитие прудовика и беззубки.Какое биологическое значение разных типо?? развития?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обыкновенный прудовик (представитель класса брюхоногих моллюсков) 1. Место обитания -суша, пресные водоему. 2. Ассиметричен. 3. Тело имеет голову, туловище, ногу. 4. Есть 1-2 пары глаз. 5. Органы дыхания-"легкое", жабры. 6.Рот имеет терку (язык) Питается растительными остатками. 7. Имеет раковину в виде завитка. 8.Перемещение с помощью ноги Беззубка (представитель класса двустворчатые моллюски): 1. Место обитания-моря и пресные водоемы. 2. Двусторонняя симметрия. 3. Тело имеет туловище, ногу, головы нет. 4. Глаз нет. 5. Орган дыхания- пластинчатые жабры. 6. Тип питания- фильтрационный. 7. Раковина из 2-х створок. 8. Перемещение при помощи ноги, реактивным способом
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