Спиши, вставь пропущенные буквы. Охарактеризуй предложения по наличию главных и второстепенных членов. 1. Конец мая. В поле еще прохладно. Подул ветер. 2. Ветер поднял с крыши листья и понес их к реке вместе с перелетными птицами.
Русский язык
Спиши, вставь пропущенные буквы. Охарактеризуй предложения по наличию главных и второстепенных членов. 1. Конец мая. В поле еще прохладно. Подул ветер. 2. Ветер поднял с крыши листья и понес их к реке вместе с перелетными птицами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конец мая. Распространенное ( мая - дополнение). В поле еще прохладно. Распространенное ( в поле, еще - обстоят.). Подул ветер. Нераспр .( нет второстепенных членов). Ветер поднял с крыши листья и понес их к реке вместе с перелетными птицами. Распр. ( есть дополнения _ с крыши, листья, их, к реке, вместе с птицами, определение - перелетными).
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