Баллон вмещает 0,5 кг сжатого водорода. Какой объем займет этот газ при нормальных ??словиях?

Химия
Баллон вмещает 0,5 кг сжатого водорода. Какой объем займет этот газ при нормальных ??словиях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                    Решение:m(O2) = 500 г                  n(O2) = m(O2) / M(O2) = 500 / 32 = 16 мольVm=22,4 л/моль             V(O2) = Vm * n(O2) = 22,4 * 16 = 358,4 лM(O2) = 32 г/мольНайти:V(O2)=?

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