Баллон вмещает 0,5 кг сжатого водорода. Какой объем займет этот газ при нормальных ??словиях?
Химия
Баллон вмещает 0,5 кг сжатого водорода. Какой объем займет этот газ при нормальных ??словиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение:m(O2) = 500 г n(O2) = m(O2) / M(O2) = 500 / 32 = 16 мольVm=22,4 л/моль V(O2) = Vm * n(O2) = 22,4 * 16 = 358,4 лM(O2) = 32 г/мольНайти:V(O2)=?
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