Баллон вмещает 0,5 кг сжатого водорода. Какой объем займет этот газ при нормальных ??словиях?

Химия

Баллон вмещает 0,5 кг сжатого водорода. Какой объем займет этот газ при нормальных ??словиях?

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