На какие группы можно разделить глину, мел, речной песок, соль, сахар, питьевая сод??

Окружающий мир
На какие группы можно разделить глину, мел, речной песок, соль, сахар, питьевая сод??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растворимые в воде: соль, сахар, питьевая сода Нерастворимые в воде: глина, мел, речной песок
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