Население степи в россии сообщение 10 предложений и более

Гость: Гость:

Здавствуйте .я живу в российской степи.у нас сдесь очень красиво и просторно.у нас очень чистый воздух и много животных.здесь очень спакойно .правдо людей здесь живет не много.прекрастные пейзажи и добрые люди.бывает мне интересно как живется в городе.но больше мне нравитбся дома.и я приглашаю всех вас сюда погостить не надолго.приежайте )