Население степи в россии сообщение 10 предложений и более
Биология
Население степи в россии сообщение 10 предложений и более
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здавствуйте .я живу в российской степи.у нас сдесь очень красиво и просторно.у нас очень чистый воздух и много животных.здесь очень спакойно .правдо людей здесь живет не много.прекрастные пейзажи и добрые люди.бывает мне интересно как живется в городе.но больше мне нравитбся дома.и я приглашаю всех вас сюда погостить не надолго.приежайте )
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