Признаком индустриального общества является; а) развитие промышленности б)общинная собственность в)сохранение традицый г)преобладание натурального хозяйства .........................

Обществознание
Признаком индустриального общества является; а) развитие промышленности б)общинная собственность в)сохранение традицый г)преобладание натурального хозяйства .........................
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: а) развитие промышленности.

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