Признаком индустриального общества является; а) развитие промышленности б)общинная собственность в)сохранение традицый г)преобладание натурального хозяйства .........................
Обществознание
Признаком индустриального общества является; а) развитие промышленности б)общинная собственность в)сохранение традицый г)преобладание натурального хозяйства .........................
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: а) развитие промышленности.
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