Що таке бризи та мусони ? Що між ними спільного ?
Геометрия
Що таке бризи та мусони ? Що між ними спільного ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мусони — рух повітря в нижній чстині тропосфери над певними регіонами Землі з різкою зміною його напрямку від зими до літа на протилежний або близький до протилежного; напрям руху повітря при мусонах протягом сезону дуже стійкий. Оскільки зимові мусони частіше всього направлені з суші на океан (континентальні мусони), а літні—з океану на сушу (океанічні мусони), то одночасно зі зміною мусонів проходить зміна сухої малохмарної зимової погоди на вологу дощову літню. Мусони визначають основні особливості мусонного клімату.
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