Пожалуйста решите. Можно пожалуйста расписать все 30 баллов!

Математика
Пожалуйста решите. Можно пожалуйста расписать все 30 баллов!
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Гость:
1. А-1) Б-4) В-3) 2. курага
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