15 интересных фактов из жизни В. Быкава

Гость: Гость:

1. Быкаў мог стаць мастаком ці скульптарам 2. Пісьменніка памылкова "пахавалі" падчас вайны і ўшанавалі на помнікавым абеліску 3. У Беларусі ёсць толькі адна вуліца Быкава