15 интересных фактов из жизни В. Быкава
Литература
15 интересных фактов из жизни В. Быкава
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Быкаў мог стаць мастаком ці скульптарам 2. Пісьменніка памылкова "пахавалі" падчас вайны і ўшанавалі на помнікавым абеліску 3. У Беларусі ёсць толькі адна вуліца Быкава
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Английский язык
Составьте к каждому предложению 1 общий вопрос и 1 специальный вопрос (к подчеркну??ому слову). 1. You get up at seven o’clock. 2. She lives in...