15 интересных фактов из жизни В. Быкава

Литература
15 интересных фактов из жизни В. Быкава
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Быкаў мог стаць мастаком ці скульптарам 2. Пісьменніка памылкова "пахавалі" падчас вайны і ўшанавалі на помнікавым абеліску 3. У Беларусі ёсць толькі адна вуліца Быкава
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