на каких материках не распространена монголоидная раса? На каких негроидная?
География
на каких материках не распространена монголоидная раса? На каких негроидная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) В Африке и Австралии , б)В Евразии и в Австралии
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