Как размножаются гуппи

Гость: Гость:

Во-первых, гуппи — это живородящие рыбки (то есть, они не выметывают икру, а рожают на свет уже полноценных мальков). Во-вторых, оплодотворение происходит в общем аквариуме (вы даже внимание на это не обратите). Ну, и в-третьих, рыбкам для вывода мальков необходимо отдельное нерестилище, поскольку, только что родившимся малькам угрожает большая опасность быть съеденными в первые минуты после появления на свет: эти рыбки склонны к каннибализму!