Основную функцию вегетативного побега - фотосинтез - осуществляют листки; стебли ??ыполняют механическую, ведущую иногда запасающую функцию это правда???

Биология
Основную функцию вегетативного побега - фотосинтез - осуществляют листки; стебли ??ыполняют механическую, ведущую иногда запасающую функцию это правда???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вегетативные органы могут выполнять функции вегетативного размножения.
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