Магазин продал лук и картофель картофель был продан в два раза больше чем у лука С??олько килограммов лука и килограммов картофеля было продано Есть ли в этот день если всего продали 387 килограммов На сколько больше килограммо...

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Магазин продал лук и картофель картофель был продан в два раза больше чем у лука С??олько килограммов лука и килограммов картофеля было продано Есть ли в этот день если всего продали 387 килограммов На сколько больше килограммов картофеля было продано

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