Разберите пожалуйста морфологический разбор слова : Благородства
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Разберите пожалуйста морфологический разбор слова : Благородства
Ответ(ы) на вопрос:
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Благородство—имя существительное: неодушевлённое, средний род единственное число, винительный падеж
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