Укажите строки, в которых главные слова в словосочетании выражены существительными: (3 варианта ответа) 1) думать о поездке 2) обложка учебника 3) веселый смех 4) тетрадь ученика 5) писать письмо 6) много источников
Русский язык
Укажите строки, в которых главные слова в словосочетании выражены существительными: (3 варианта ответа) 1) думать о поездке 2) обложка учебника 3) веселый смех 4) тетрадь ученика 5) писать письмо 6) много источников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)обложка учебника 3)весёлый смех 4)тетрадь ученика
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