Укажите строки, в которых главные слова в словосочетании выражены существительными: (3 варианта ответа) 1) думать о поездке 2) обложка учебника 3) веселый смех 4) тетрадь ученика 5) писать письмо 6) много источников

Русский язык

Укажите строки, в которых главные слова в словосочетании выражены существительными: (3 варианта ответа) 1) думать о поездке 2) обложка учебника 3) веселый смех 4) тетрадь ученика 5) писать письмо 6) много источников

Автор: Гость