6 уравнение скобка открывается 3850 плюс 1892 скобка закрывается разделить на икс рав??о 638

Математика
6 уравнение скобка открывается 3850 плюс 1892 скобка закрывается разделить на икс рав??о 638
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Ответ(ы):
Гость:
(3850+1892):х=638 Х=638=3850+1892 Х=638=4724 х=4724:638
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