6 уравнение скобка открывается 3850 плюс 1892 скобка закрывается разделить на икс рав??о 638
Математика
6 уравнение скобка открывается 3850 плюс 1892 скобка закрывается разделить на икс рав??о 638
Ответ(ы):
Гость:
(3850+1892):х=638 Х=638=3850+1892 Х=638=4724 х=4724:638
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Математика
Помогите. а) Масса одного кирпича равна 4 кг масса скольких кирпичей равна 3 т? б) Ма??са скольких зернышек равна 100 г зернышек равна 5 г?
Алгебра