6+xgt;4x-3(2x-3) A)xgt;1; B)xgt;2; C)нет варианта; D)xlt;4; E)xgt;7 плииииз
Математика
6+xgt;4x-3(2x-3) A)xgt;1; B)xgt;2; C)нет варианта; D)xlt;4; E)xgt;7 плииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+х>4х-6х+9 6х+х-4х>9-6 3х>3 Х>1
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