Помогите пожалуйста! Сделайте морфологический разбор причастий: Совершавших,от??ечающие,окантованную,переходящими,помещено,покрытым,сделана,расположены,расходящихся.
Русский язык
Помогите пожалуйста! Сделайте морфологический разбор причастий: Совершавших,от??ечающие,окантованную,переходящими,помещено,покрытым,сделана,расположены,расходящихся.
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