Решить пример 4 целых одна 15 делить на 1 целых одна третья умножить на 2 целых 1 8

Гость: Гость:

8 целых - это 8/1 делим на 2/3 Деление заменяем умножением Получаем 8/1 * 3/2 Сокращаем 8 и 2 Получаем 4/1 * 3/1 = 12Комментарии (2) Отметить нарушение 0СПАСИБО1Когда деление заменяем умножением дробь 2/3 переварачиваем и получается 3/2