Сторона КН треугольника КНМ равна 40 см,сторона НМ на 8 см. меньше стороны КН,а сторона КМ равна половине стороны КН.Найдите периметр треугольника КНМ. Помогите пожалуйста.

Математика
Сторона КН треугольника КНМ равна 40 см,сторона НМ на 8 см. меньше стороны КН,а сторона КМ равна половине стороны КН.Найдите периметр треугольника КНМ. Помогите пожалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40(KH)+20(HM)+32(KM)= 92
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