Сторона КН треугольника КНМ равна 40 см,сторона НМ на 8 см. меньше стороны КН,а сторона КМ равна половине стороны КН.Найдите периметр треугольника КНМ. Помогите пожалуйста.

Математика

Сторона КН треугольника КНМ равна 40 см,сторона НМ на 8 см. меньше стороны КН,а сторона КМ равна половине стороны КН.Найдите периметр треугольника КНМ. Помогите пожалуйста.

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