Прочитай следующие пословицы и поговорки. Подумай, к какой статье подходят. Не хвались, горох,-не лучше бобов. Поспешишь-людей насмешишь. Лиха беда начало. При сытости помни голод, при богатстве-убожество. Кто рано встает, том...

Гость: Гость:

1."Не хвались, горох,-не лучше бобов". говорит о том,что ты ничуть не лучше другого,так что смирись,уйми свою гордость,не выпячивай себя,не кажись,что ты лучше.. 2."Поспешишь-людей насмешишь"-говорит о том,что когда делаешь какое-то ответственное дело,нужно все обдумать,не торопиться,чтобы другие потом не смеялись. 3".Лиха беда начало"-говорит о том,что какую -то работу тяжело начать,а после пойдет,как по маслу. и легко будет заканчивать 4."При сытости помни голод,,при богатстве-убожество." -говорит о том,что если ты богат,то в любое время может случится,что ты разоришься и станешь бедным,а если ты беден ,то тебе может повести и ты разбогатеешь,допустим что-то изобретешь,или получишь наследство. 5."Кто рано встает ,тому Бог подаёт"говорит о том,что если встанешь раньше,больше сделаешь,а если поздно,ничего не успеешь.а Бог подает-это не в прямом смысле,ты сам заработай,а Бог поможет. Тема 1-й пословицы-о хвастовстве. 2-й-о глупости. 3-й-о труде,об учебе. 4-й-о богатстве и бедности. 5-й-о труде ,о Боге