Какие слова мы часто произносим не правильно
Русский язык
Какие слова мы часто произносим не правильно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗвонИть, звонИт, звонЯт. Неправильно говорить звОнят, звОнит, звОнят. понялА. Не правильно пОняла Правильно говорить: их. Не правильно: ихний.
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