Правило о е ё после шипящих и ц в различных частях речи .помогите плиз
Русский язык
Правило о е ё после шипящих и ц в различных частях речи .помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В окончаниях и суффикса сущ. И прил. После Ц род удар.пишется О,без ударения-Е
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