Какова года или века был создан первый телевизор?

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В 1884 году немецкий изобретатель Пауль Нипков изобрёл диск Нипкова — устройство, лёгшее в основу механического телевидения. В 1928 году на другом континенте Александерсон в прямом эфире показал жителям своего квартала человека, курящего сигарету. Уже спустя четыре месяца подобные программы можно было смотреть четыре раза в неделю. А 3 июля 1928 года в США был продан первый в мире телевизор. Стоил он 75 долларов, что равнялось двум средним зарплатам простого рабочего. Еще через два месяца в эфир была выпущена постановка «Посланник королевы» . В 1937 году к телевизионному прогрессу подключились англичане и создали телеприемник с электронно-лучевой трубкой. Вскоре такие аппараты появились и в Америке. В конце 50-х годов 9 американцев из 10 смотрели телевизор дома.