Почему птицы Малиновка,рябчик,глухарь,горихвостка так названы,какая их черта отр??жена в названии?

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Почему птицы Малиновка,рябчик,глухарь,горихвостка так названы,какая их черта отр??жена в названии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горихвостка так названа за свой интересный хвост. Красного цвета, он все время подрагивает. Поэтому и кажется, что хвост вспыхивает огоньком, как будто горит. Рябчик он все время в черных, рыжих, серых крапинках Малиновка - у нее малиновый нагрудничек Глухарь когда поет не слышет других звуков
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