Помогите,пожалуйста. y-x/y - y-x/y-x

Математика
Помогите,пожалуйста. y-x/y - y-x/y-x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая дробь полностью сокращается, остается 1, получается y-x/y - 1 = 0; y-x/y = 1
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