Помогите,пожалуйста. y-x/y - y-x/y-x
Математика
Помогите,пожалуйста. y-x/y - y-x/y-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторая дробь полностью сокращается, остается 1, получается y-x/y - 1 = 0; y-x/y = 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!!! (1)Я уверен, что для полного овладения русским языком, для ??ого чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только ...
Алгебра
Русский язык
Помогите плизз!!!! Подберите к данным словам созвучные им (рифмующиеся):биться — _______________________________граница — _________________________...