Помогите пожалуйста!!!!! (1)Я уверен, что для полного овладения русским языком, для ??ого чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями, лесами, зар...

Русский язык

Помогите пожалуйста!!!!! (1)Я уверен, что для полного овладения русским языком, для ??ого чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но общение с пажитями, лесами, заречьями, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины. (2)У каждого человека случается свое счастливое время открытий. (З)Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами. (4)В это лето я узнал наново много слов, бывших до той поры хотя и известными, но далекими и непережитыми. (5)Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. (6)А вот теперь оказалось, что в каждом слове заложена бездна живых образов. (7)Какие же это слова? (8)Их так много, хоть отбавляй, что неизвестно даже, с каких слов начинать. (9)Легче всего, пожалуй, с «дождевых». (10)Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни). (11)Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей. (12)Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. (13)Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке. (14)Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя. (15)Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними. (16)Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать. (17)В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста. (По К. Г. Паустовскому) __C1 К. Паустовский сказал, что «существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя». Согласны ли вы с этим утверждением? Напишите, какое воздействие оказывает на вас слово писателя.___ НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ Преведите Тезис 2 аргумента вывод Заранее спасибо

Автор: Гость